Angelina (28) und Sebastian Pannek (34) können ihr Glück kaum fassen! Die beiden Reality-TV-Sternchen haben einige bewegende Monate hinter sich. Nach ihrem Paar-Outing und der Verlobung gaben sie sich in diesem Jahr nicht nur bei einer intimen Zeremonie das Jawort, sondern konnten auch ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Beim diesjährigen Weihnachtsfest blicken sie zurück auf die schönen Ereignisse in diesem Jahr.

"Das erste Weihnachtsfest als Mama und Ehefrau. Ich bin so unfassbar glücklich und dankbar, mit diesem unglaublichen Glück dieses Jahr beschenkt worden zu sein", schwärmt Angelina in einem neuen Instagram-Post. In ihrem Leben gebe es nichts Wichtigeres als ihre Liebsten – und auch Sebastians Herz sprudelt über vor Glücksgefühlen: "Das erste Weihnachten mit der eigenen Familie – und plötzlich hat man keine Wünsche mehr, bis auf dass es seinen Liebsten immer gut gehen wird und dieses Familienglück für immer bestehen bleibt", sind seine rührenden Zeilen im Netz.

Das Einzige, was dem Glück des Paares noch die Krone aufsetzen würde, wäre eine üppige Hochzeitsfeier mit all ihren Freunden. Doch die aktuelle Gesundheitslage macht den beiden einen Strich durch die Rechnung. "Dank Corona macht es keinen Sinn, etwas zu planen. Niemand weiß, wie es weitergeht, und wenn wir groß heiraten, dann wollen wir alle aus der Familie dabei haben", erklärte Angelina vor zwei Wochen.

Sebastian und Angelina Pannek, Dezember 2020

Angelina und Sebastian Pannek

Sebastian und Angelina Pannek im Juni 2020

