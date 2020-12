Sarah Lombardi (28) und Julian Büscher (27) sind aktuell im absoluten Liebesglück. Erst vor Kurzem gaben die beiden bekannt, dass sie sich verlobt haben. Doch wie fing bei den Turteltauben eigentlich alles an? Die Sängerin teilt nun einen bisher unveröffentlichten Moment mit ihrem Liebsten: Sarah präsentiert ein Bild, auf dem Julian und sie zum allerersten Mal zusammen für ein Foto posieren!

Die 28-Jährige nimmt via Instagram-Story an der "Zeig mir ein Foto von"-Challenge teil und veröffentlicht viele Bilder, die ihre Community so noch nicht zu sehen bekommen hat. Unter anderem hat ein Follower auch nach dem ersten Pic mit Julian gefragt – und zack, da ist es! Eng umschlungen und ziemlich verschmust posieren die zwei für ihr allererstes Pärchen-Pic vor einem Spiegel. Das da die Schmetterlinge im Bauch fliegen, ist kaum zu übersehen.

Seit mittlerweile einem Jahr gehen Sarah und Julian durch dick und dünn. Dass vor allem der Fußballer nicht mehr ohne seine Verlobte kann, machte er erst vor wenigen Tagen mit einer niedlichen Liebeserklärung deutlich. "Du bist mein Leben, mein Ein und Alles, und egal, was in der Welt passiert, zusammen können wir sie besiegen", schrieb er in einem Insta-Beitag.

Anzeige

Instagram / julbue Sarah Lombardi und Julian Büscher im September 2020

Anzeige

Instagram / julbue Julian Büscher und Sarah Lombardi im Juli 2020 in Portugal

Anzeige

Instagram / julbue Julian Büscher und Sarah Lombardi

Anzeige

Wie findet ihr das Bild der beiden? Voll süß! Na ja, es geht so... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de