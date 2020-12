Offene Worte von Evelyn Burdecki (32)? Am vergangenen Samstag flimmerte die hübsche Blondine zuletzt über die deutschen Fernsehbildschirme. Beim diesjährigen Supertalent-Finale bewies die 32-Jährige als Jurorin neben Dieter Bohlen (66) und Co. einmal mehr, dass sie das Publikum mit ihrer unnachahmlichen Art begeistern kann. Vor ihrer Karriere als Reality-TV-Sternchen hatte Evelyn eine Ausbildung bei dem Traditionsdiscounter Aldi begonnen, die sie jedoch vorzeitig abbrach. Und das war der Grund für ihren Jobwechsel...

Während ihrer Promi Big Brother-Teilnahme im Jahr 2017 eroberte Evelyn die Herzen der Zuschauer im Sturm. Mit ihrer offenen und herzlichen Art überzeugte sie aber auch ihre Container-Kollegen. Zu Schlagersänger Willi Herren (45) entwickelte sie dabei einen besonderen Draht und verriet ihm unter anderem auch, weshalb sie ihre erste Ausbildung abgebrochen hatte. "Ich habe meinem Freund meine ganze Liebe gegeben und er hat damit gespielt. Obwohl er mich beschimpft hat, bin ich bei ihm geblieben. Aber wenn du manipuliert wirst im Kopf und noch Liebe hast im Herzen – dann ist es schwer, davon loszukommen", begründete sie ihr Berufsaus bei der Supermarktkette.

Seit der Trennung von ihrem damaligen Partner hatte Evelyn in den vergangenen Jahren schon mehrfach im TV nach der großen Liebe gesucht: 2017 kämpfte sie beim Bachelor vergebens um das Herz von Sebastian Pannek (34). Knapp ein Jahr später verliebte sie sich bei Bachelor in Paradise in Domenico De Cicco (37) – ihre Beziehung hielt aber nur wenige Monate. Offiziell hat einstige die DSDS-Kandidatin zur Zeit aber keinen Mann an ihrer Seite.

TVNOW / Stefan Gregorowius Evelyn Burdecki, Reality-TV-Star

Getty Images Willi Herren und Evelyn Burdecki beim Finale von "Promi Big Brother" 2017

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im Juni 2020 in Kroatien

