Jennifer Lange (27) zeigt, was sie hat! Die Ex-Freundin von Andrej Mangold (33) präsentiert ihren Fans im Netz immer gerne ihre sportliche Seite. So sieht man sie entweder beim schweißtreibenden Zumba, beim Tanzen die Hüfte schwingen oder auch beim täglichen Home-Work-out. Ihr kontinuierliches Fitnessprogramm zahlt sich aus: Auf den neuesten Aufnahmen springt einem das Sixpack der Reality-TV-Beauty förmlich ins Auge!

In einem Instagram-Clip zeigt sie ihrer Community ein paar Übungen für Beine und Po – und schmiss sich für die Session in ein enges Sportoutfit. Darin kommt ihr athletischer Körper megagut zur Geltung, vor allem ihre stahlharten Bauchmuskeln! Ihre Follower sind von dem neuen Video der Sportkanone total begeistert. "Top in Shape. Ich bin neidisch", kommentiert zum Beispiel ein User.

Neben den zahlreichen positiven Reaktionen unter ihren Sport-Clips gibt es unter ihrem Tanz-Content allerdings auch kritische Stimmen. Einige Follower vermuten, dass sich Jenny damit eine bestimmte Show-Einladung sichern will: "Erst mal Respekt davor... Ich könnte so nicht tanzen, aber ich glaube, dass hier mit aller Macht versucht wird, sich für Let's Dance aufzudrängen", schreibt ein Abonnent.

Instagram / agentlange Jennifer Lange, TV-Sternchen

Instagram / agentlange Jennifer Lange, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / agentlange Jennifer Lange im November 2020

