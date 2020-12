Ist Elena Samodanova etwa schon wieder in festen Händen? Die Choreografin war mit dem Dancing With the Stars-Gesicht Gleb Savchenko (37) verheiratet – doch nach 14 Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern ist es zwischen den Tänzern seit rund einem Monat aus und vorbei. Vor wenigen Tagen reichte die Blondine schließlich auch offiziell die Scheidung ein. Hat sie es damit etwa so eilig, weil sie schon eine neue Liebe in Aussicht hat?

Kurz nachdem sie Scheidungspapiere eingereicht hatte, wurde Elena beim Turteln erwischt, wie Page Six berichtet. Am Strand von Mexiko flirtete und busselte sie ganz ungeniert mit einem neuen Kerl, wie Paparazzi-Aufnahmen zeigen. Bei ihrer Begleitung handelt es sich auch nicht um einen Unbekannten! Der Blondschopf ist ebenfalls aus der "Dancing With the Stars"-Familie: Vlad Kvartin ist genau wie Gleb und Elena ein professioneller Tänzer, der bei der US-amerikanischen Version von Let's Dance teilgenommen hat.

Wie lang das Techtelmechtel schon andauert und ob es sich schon vor Elenas Trennung anbahnte, ist unklar. Untreue-Vorwürfe macht Gleb seiner Ex allerdings nicht – im Gegensatz ihr! Sie gab im People-Interview pikante Details preis: "Glebs andauernde Untreue und eine kürzliche unangemessene Beziehung hat uns in Aufruhr versetzt und unsere Familie komplett auseinandergerissen."

Getty Images Elena Samodanova, 2017

Getty Images Vlad Kvartin, Profitänzer

Getty Images Gleb Savchenko und Elena Samodanova

