Sie hatte wohl eine Menge Spaß! Joe Jonas (31) und Sophie Turner (24) sind seit über einem Jahr offiziell Mann und Frau. In einer spontanen und einer ziemlich romantischen Zeremonie gaben sich die beiden gleich zweimal das Jawort. Da ist es natürlich auch nicht verwunderlicher, dass da kein Junggesellinnenabschied fehlen durfte – und von diesem teilte Sophie nun ein ziemlich lustiges Bild!

Erst vor wenigen Tagen nahm die 24-Jährige an der "Zeig mir ein Foto von"-Challenge teil, die den Fans einen Rückblick auf das Jahr ihrer Idole geben soll. Dabei wollte ein Follower ein Bild ihrer Bachelorette-Party sehen – und zack, die Ehefrau von Joe teilte eins! In einem knappen Kleid mit Camouflage-Muster und pinkfarbener Perücke zeigt sich die Game of Thrones Beauty auf der Aufnahme von ihrer verrückten Seite. Mit aufgerissenem Mund und etwas angetrunken posiert die Schauspielerin für die Kamera. Ganz offensichtlich hatte Sophie an diesem Tag jede Menge Spaß!

Ob die Hollywood-Beauty demnächst mal wieder so feiern wird? Wohl erst mal nicht! Erst vor einigen Monaten sind Sophie und Joe nämlich zum ersten Mal Eltern geworden. Mitte Juli konnte das Pärchen seine Tochter Willa auf der Welt willkommen heißen und ist seitdem im absoluten Babyglück.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner

Instagram / blairnoel Sophie Turner, Maisie Williams und Freunde

Marksman / MEGA Joe Jonas, Sophie Turner und ihr Baby Willa im Dezember 2020

