Wer ist denn diese bunte Bande? Sophie Turner (23) machte erst vor wenigen Wochen Schlagzeilen, nachdem sie ihren Verlobten Joe Jonas (29) ganz spontan in einer waschechten Las Vegas-Zeremonie inklusive Elvis-Imitator in einer kleinen Kapelle geheiratet hatte. Die große Hochzeit wird aber noch folgen – ein ordentlicher Junggesellinnen-Abschied scheint daher unerlässlich: Gemeinsam mit Freundinnen feiert Sophie momentan eine ausschweifende Bachelorette-Party in Europa!

Um dem Single-Dasein ein für alle Mal Lebewohl zu sagen, hat der Game of Thrones-Star seine Freundinnen zu einer ausgiebigen Party-Tour quer durch Europa eingeladen. Einblicke in ihre wilde Reise geben die Schnappschüssen von Sophies Freundin Blair auf Instagram. Wie die Aufnahmen zeigen, posierte die Gruppe zuletzt im spanischen Benidorm mit bunten Perücken und farbenfrohen Outfits. Ebenfalls mit von der Partie: Sophies ehemalige GoT-Kollegin Maisie Williams (22) – immerhin ist sie nicht nur ihre BFF, sondern auch ihre Trauzeugin.

Der lustige Trip startete allerdings nicht in Spanien, sondern bereits in London bei einem Konzert der Jonas Brothers. Der nächste Halt wird nun angeblich Berlin sein. Von dort aus geht es für die Girls dann weiter nach Prag, wie ein Insider gegenüber E! verriet. "In der Nacht machen sie Party und tagsüber sonnen sie sich. Alles wirkt ziemlich koordiniert mit abgestimmten Outfits und farbenfrohen Perücken", erklärte die Quelle. "Die Mädels haben die Diskotheken unsicher gemacht und in den Clubs und im Hotel in Küstennähe abgetanzt."

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im Mai 2019

Anzeige

Instagram / blairnoel Sophie Turner und eine Freundin

Anzeige

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de