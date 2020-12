Stefanie Giesinger (24) und ihr Freund Marcus Butler (29) sind bald zu dritt! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin teilt als Influencerin fast alles mit ihrer Community. Von süßen Liebeserklärungen an ihren langjährigen Freund Marcus bis hin zu ehrlichen Statements über den Druck als Model gibt die 24-Jährige stets Einblicke in ihr Leben. Nun hat sie besonders putzige Nachrichten für ihre Follower. Mit mehreren Videos eines Vierbeiners verkündete Stefanie: Sie hat einen Hund aus Griechenland adoptiert!

In ihrer Instagram-Story offenbarte die Beauty das Geheimnis und schrieb: "Ich kann es nicht mehr für mich behalten. Wir kriegen ein Baby! Natürlich kein menschliches Baby und er ist auch kein Welpe mehr", erklärte Stefanie ihren Fans. Außerdem verriet sie den Namen des tierischen Familienzuwachses: "Wir lieben unseren Heinz jetzt schon so sehr!" Der Kleine habe bereits sechs Monate in einem Zwinger in Griechenland gelebt. Mit der Adoption schenke sie Heinz nun ein neues Zuhause.

Das Model ist nicht die Einzige, die sich in letzter Zeit eine kleine Fellnase zulegte. Das Reality-Sternchen Carina Spack (24) gab vor Kurzem auf Social Media bekannt: "Ich habe mir schon so lange einen kleinen Freund gewünscht – und nach langer Überlegung habe ich mir nun endlich diesen Wunsch erfüllt" und präsentierte ihren neuen niedlichen Hund Mogli.

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Marcus Butler und Stefanie Giesinger, Social-Media-Stars

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, Model

Anzeige

Instagram / carina_spack Carina Spack (r.) mit ihrem Hund

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de