Rita Ora (30) leidet aus Angst vor einer Brustkrebserkrankung an schlimmen Angstattacken! Bei der Mutter der Sängerin, Vera Sahatciu, wurde gleich zweimal Brustkrebs diagnostiziert. Zuletzt musste sie 2005 gegen die tückische Krankheit ankämpfen, bekam eine Chemotherapie und Bestrahlung. Zudem wurde die Brust teilweise entfernt. Verständlich, dass Rita Angst davor hat, das Gleiche durchmachen zu müssen. Umso stärker weist die "New Look"-Interpretin also auf Früherkennung hin – denn sie hatte so sehr unter der Erkrankung ihrer Mutter gelitten, dass sie psychische Probleme bekam.

Einerseits plagte die 30-Jährige die Angst um ihre Angehörige, auf der anderen Seite hatte sie Sorge, womöglich ebenfalls Krebs zu bekommen. Im Interview mit The Sun machte sie deshalb auf das Abtasten und Krebsvorsorgeuntersuchungen aufmerksam: "Ich taste mich trotzdem regelmäßig ab. Genetisch gesehen gab es keinen Krebs in meiner Familie, meine Mutter ist trotzdem erkrankt. Es gibt haufenweise Tutorials im Netz, die zeigen, wie man sich abtastet." Zusätzlich hat sie einen BRCA-Gentest durchführen lassen, in dem das Risiko für eine erbliche Brustkrebserkrankung festgestellt wird. Glücklicherweise habe sie das betreffende Gen nicht geerbt.

Dennoch habe der Bühnenstar schlaflose Nächte erlebt: "Ich trainiere und meditiere, um meine Panikattacken in den Griff zu kriegen", erklärte Rita schließlich. Denn Krebs habe ihre ganze Familie und nicht nur ihre Mutter getroffen. Als Kind habe sie das Gefühl gehabt, schnell Verantwortung übernehmen und ihre Mutter beschützen zu müssen. "Als ich jünger war, wusste ich nicht, was eine Panikattacke ist. Ich glaube nicht, dass das jetzt viele Teenager wissen. Man kann nicht atmen, die Brust fühlt sich eng an, du verlierst dein Sehvermögen", beschrieb sie ihre Angststörungssymptome. Tatsächlich wurde bei ihr durch all die Sorge um den Krebs und um ihre Mutter eine posttraumatische Belastungsstörung nachgewiesen.

Getty Images Rita Ora mit ihrer Mutter Vera Sahatciu, Mai 2016

Instagram / ritaora Rita Ora, Sängerin

Getty Images Rita Ora im September 2020

