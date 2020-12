Sie sehen aus wie Zwillinge! Vor etwa zwei Wochen kehrten Sarah Harrison (29) und ihr Partner Dominic (29) ihrer Heimat München den Rücken. Gemeinsam mit ihren zwei Kindern Mia Rose (3) und Kyla zogen sie nach Dubai. Aus diesem Grund konnte die einstige Bachelor-Kandidatin am vergangenen Samstag auch nicht den Geburtstag ihrer kleinen Schwester Jennifer Nowak in Deutschland mitfeiern. Sarah gratulierte ihr aber mit einem gemeinsamen Foto im Netz!

Zu diesem Anlass teilte die Influencerin einen Schnappschuss auf Instagram, auf dem sie ihre elf Jahre jüngere Schwester in einem Pool innig umarmt: "Jetzt bist du einfach volljährig. Ich bin so stolz auf dich, was für eine tolle Frau aus dir geworden ist. Du wirst deinen Weg gehen und ich werde immer hinter dir stehen." Auch die Follower der 29-Jährigen überschütteten die junge Erwachsene unter dem Post mit ihren Geburtstagsglückwünschen. "Die guten Gene liegen bei euch definitiv in der Familie", bemerkte ein Fan zudem auch die Ähnlichkeit zwischen den beiden Frauen.

Auch Jenni waren optischen Gemeinsamkeiten mit ihrer Schwester bereits 2017 aufgefallen, als sich die damals 14-Jährige von Sarah für ein YouTube-Video schminken ließ: "Andere Haarfarbe, dann wäre ich du", hatte sie das Endergebnis nach einem Blick in den Spiegel sichtlich überrascht kommentiert.

Instagram / jennifer.nowak.official Jennifer Nowak im Oktober 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer kleinen Schwester Jennifer

YouTube / Team Harrison Sarah Harrison und Jennifer Nowak im April 2017

