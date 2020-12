Adam Brody (41) gibt seinen Fans private Einblicke. Der Schauspieler ist seit mittlerweile über sieben Jahren der Mann an der Seite von Gossip Girl-Star Leighton Meester (34). Nach zwei gemeinsamen Jahr erblickte ihre Tochter Arlo das Licht der Welt – und in diesem Jahr durfte sich die Fünfjährige über ein Brüderchen freuen. Der stolze Familienvater hält sich mit persönlichen Details in der Öffentlichkeit eigentlich weitestgehend zurück – doch nun plaudert er überraschend offen über seine Vaterrolle.

Im Gespräch mit WSJ. Magazine verrät Adam nun, dass er die vergangenen Monate ziemlich viel mit seinen beiden Kids gespielt habe – und dabei habe er von Monopoly bis hin zu Karaoke so einige Spiele ausprobiert. "Und viele Rollenspiele, vor allem mit meiner Tochter. Auch die Bücher, die wir lesen, ändern sich oft. Das macht sehr viel Spaß", gibt er weitere Einblicke. Seine Älteste habe auch irgendwann Interesse gezeigt, Fahrradfahren zu lernen.

Kurz nach der Geburt ihres Jüngsten im September ließ sich Adam auch ein paar süße Worte über seinen Spross entlocken: "Ich habe einen Jungen und er ist ein Traum, er ist mein absoluter Traumsohn", schwärmte er in der Show "The Fun Time Boys Game Night Spectacular". Den Namen ihres zweiten Kindes behalten die Eltern aber nach wie vor für sich.

Getty Images Adam Brody und Leighton Meester

Getty Images Schauspieler Adam Brody

Getty Images Adam Brody und Leighton Meester

