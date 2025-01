Leighton Meester geht entspannt mit Adams Filmküssen um

Leighton Meester (38) hat auf den mittlerweile viralen Kuss ihres Ehemanns Adam Brody (45) in der Netflix-Serie "Nobody Wants This" reagiert. Bei den Golden Globes am Sonntag, den 5. Januar, sprach die ehemalige Gossip Girl-Darstellerin mit Access Hollywood und äußerte sich gelassen zu der Szene. "Ich habe nichts dagegen. Es ist okay, ich mag es. Wie ich den Kuss finde? Ich denke, er ist großartig", sagte sie mit einem Lächeln. Adam, der in der romantischen Comedy-Serie die männliche Hauptrolle neben Kristen Bell (44) spielt, schaltete sich ein: "Sie hat mir alles beigebracht. Ich meine, sie bekommt die guten Sachen. Das da ist noch nicht mal das A-Material."

In der Serie geht es um eine überraschende Liebesgeschichte zwischen einer sexpositiven Podcasterin, gespielt von Kristen, und einem frisch getrennten Rabbi, verkörpert von Adam. Trotz der großen Unterschiede ihrer Lebenswelten und den Einmischungen ihrer Familien nähern sie sich an. Das Format, das lose auf der wahren Liebesgeschichte der Schöpferin Erin Foster beruht, wurde bereits zwei Wochen nach seinem Debüt im Oktober 2024 für eine zweite Staffel verlängert. Auch privat sorgte die Kuss-Szene für Gespräche: Kristens Ehemann Dax Shepard (50) bezeichnete sie humorvoll als "die wohl beste Kuss-Szene aller Zeiten". Er verriet, dass sogar Freunde bemerkten, wie leidenschaftlich der Moment wirkte.

Leighton und Adam, die seit 2014 verheiratet und Eltern von zwei Kindern sind, zeigen regelmäßig ihre Unterstützung füreinander. Beide haben immer wieder betont, wie wichtig ihnen Humor und Offenheit in ihrer Beziehung sind. Adam, der vor allem als Seth Cohen in O.C. California bekannt wurde, und Leighton, die als Blair Waldorf in "Gossip Girl" auf sich aufmerksam machte, gelten als eines der bodenständigeren Paare in Hollywood. Während Adam ihre große Bedeutung für seinen beruflichen Erfolg betont, zeigte sich Leighton in der Vergangenheit begeistert davon, wie gut sie ihre Karriere und Familie gemeinsam meistern. "Wir inspirieren uns gegenseitig", sagte sie einmal in einem Interview.

SAEED ADYANI/NETFLIX Adam Brody und Kristen Bell in "Nobody Wants This"

Adam Brody und Leighton Meester bei der Fox Golden Globe Aftershow-Party 2017

