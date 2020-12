Georgina Fleur (30) lässt es sich in Dubai gut gehen! Das deutsche Reality-TV-Sternchen hält sich nun schon seit einigen Wochen in der arabischen Metropole auf – und dabei lässt sie sich keinen Luxus entgehen: Seien es üppige Abendessen, gelegentliche Spa-Besuche oder teure Shopping-Trips – die hübsche Rothaarige nimmt seine Social-Media-Fans stets mit. Jetzt posierte Georgina in einem besonders auffälligen Outfit im Netz – und das hat einen hohen Preis!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Georgina einen Schnappschuss, auf dem sie ein ganz besonderes Outfit trägt – und das hat seinen Preis: Die farbenfrohe Lederjacke des Labels Pia Bolte ist für stolze 3.649 Euro auf der offiziellen Internetseite der Modefirma erhältlich. Doch auch die Sonnenbrille der Influencerin schlägt mit einem üppigen Preis zu Buche – die ist nämlich aus dem Hause Gucci. Vergleichbare Brillen des Luxuslabels kosten rund 250 Euro.

Mit diesem Outfit fiel Georgina auch direkt bei ihren Fans auf, denn die machten der Influencerin nicht nur etliche Komplimente, sondern erkundigten sich auch nach den It-Pieces. "Mega-Jacke! Woher ist die?" oder auch "Woher ist die Brille?", fragten beispielsweise zwei Nutzer auf der Fotoplattform. Und wie gefällt euch der Look? Nehmt an der Umfrage teil!

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im November 2020 in Dubai

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Sternchen

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur an Weihnachten 2020

