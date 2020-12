Heißes Selbstporträt von David Taylor! Den 25-Jährigen kennt man nicht nur als Profibasketballer, sondern auch aus dem deutschen Trash-TV. Er nahm nämlich 2019 an der Bachelorette-Staffel mit Gerda Lewis (28) teil. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin schickte ihn allerdings nach den Homedates in die Wüste, womit er den vierten Platz belegte. Aktuell scheint er Single zu sein. Jetzt gönnte er seinen Followern und Fans ein besonders knackiges Weihnachtsgeschenk – im Netz posierte er nämlich splitterfasernackt.

Dass David ein krasses Sixpack hat, beweist der Profibasketballer des Öfteren via Instagram. Jetzt gewährte der Bartträger Einblick auf weitere Muskelpartien seines Körpers, denn er posierte vollkommen naturbelassen ohne Klamotten. Er bedeckte lediglich sein Gemächt mit einem weihnachtlichen "Hohoho"-Schild. Damit beweist David – er ist von Kopf bis Fuß durchtrainiert. Mit dieser Aufnahme löst er bei seinen Fans sicher Schnappatmung aus.

Seit seiner Teilnahme an "Die Bachelorette" scheint sich im Leben des Muskelmanns einiges verändert zu haben. Offensichtlich ist David vor einiger Zeit nach Berlin gezogen, um dort sein Medizinstudium fortzuführen. Außerdem kann man anhand der Bio sehen, dass er mittlerweile als Männermodel und Influencer sein Geld verdient.

Instagram / davidataylor24 TV-Sternchen David Taylor

Instagram / davidataylor24 David Taylor, ehemaliger Bachelorette-Kandidat

Instagram / davidataylor24 David Taylor, 2020 in Berlin

