Das Liebesglück von David Taylor war nur von kurzer Dauer! In der vergangenen Staffel von Die Bachelorette buhlte der Basketballer um das Herz von Gerda Lewis (27). Doch für die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin reichten die Gefühle nicht aus. Kurze Zeit später überraschte der ehemalige Kuppelshow-Teilnehmer jedoch, in festen Händen zu sein, und stellte im September seiner Community auf Social Media seine Freundin Emma vor. Doch nur wenige Monate später gehen beide wieder getrennte Wege!

In seiner Instagram-Story stellte sich der 25-Jährige den Fragen seiner Fans. Dabei wurde auch sein Liebesleben zum Thema gemacht. Ein Follower wollte wissen, ob er noch mit der dunkelhaarigen Beauty zusammen sei. Kurzerhand antwortete David völlig überraschend, wie sein aktueller Liebes-Status aussieht: "Single, Single. Aber ist auch ok!"

Aber das ist noch längst nicht alles. Ein anderer Bewunderer des Muskelmannes hakte noch einmal genauer nach und interessierte sich dafür, ob er vielleicht eine neue Liebe gefunden hat. Auch hier fackelte David nicht lange und schrieb: "Es wird weiter Ausschau gehalten!"

Collage: Emma Collage: David Taylor und seine Ex Emma

Instagram / kngemma Emma, Ex-Freundin von Ex-"Bachelorette"-Kandidat David Taylor

Instagram / davidataylor24 David Taylor, Influencer

