Ein weihnachtlicher Throwback von Victoria Beckham (46)! Mit der Girlgroup Spice Girls landete die Fashion-Ikone oftmals in den internationalen Charts. Im Jahr 2001 löste sich die Band zwar auf, doch mit regelmäßigen Rückblicken ehren die ehemaligen Mitglieder der Gruppe ihre Zeit als Spice Girl im Netz. So nun auch Victoria: Die Britin teilte einen gemeinsamen Auftritt der Girls aus dem Jahr 1996, um den 24. Jahrestag des Nummer-eins-Hits "2 Become 1" zu zelebrieren!

Auf Instagram postete die 46-Jährige den Ausschnitt, der die Ladys bei der Show "Top of the Pops" zeigt, wie sie das Lied performen. Dazu schreibt Victoria: "Heute sind es 24 Jahre, seit der Track veröffentlicht wurde! Unser erster Weihnachts-Nummer-Eins-Hit!" Die Bloggerin verlinkte ihre Band-Kolleginnen Emma Bunton (44), Geri Horner (48), Melanie B. (45) und Melanie C. (46) in dem romantischen Clip und schickte gleichzeitig virtuelle Küsse an sie.

"2 Become 1" war zwar ihr erster, aber definitiv nicht letzter Weihnachtssong. Denn in den zwei darauffolgenden Jahren schafften sie es erneut an die Spitze der Hitliste. Kommendes Jahr gibt es für die Popstars wohl erneut Grund zum Feiern: 25 Jahre Spice Girls! Wird es eine Reunion geben?

Victoria Beckham

Die Spice Girls in Düsseldorf

Die Spice Girls bei den National TV Awards 1996

