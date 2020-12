Sebastian Pannek (34) teilt mit seiner Fangemeinde einen ganz besonderen Rückblick! Der ehemalige Bachelor und seine Partnerin Angelina Pannek (28) sind nun seit fast zwei Jahren ein Paar – seitdem ist viel Zeit vergangen. Mittlerweile sind die beiden Turteltauben verheiratet und sind sogar schon Eltern geworden. Nun teilt der Familienvater ein süßes Bild, das Angelina und ihn bei ihrem ersten Date zeigt!

Auf Instagram forderte ein Fan den Reality-TV-Star dazu auf, ein Foto von dem ersten Rendezvous der Eheleute mit der Öffentlichkeit zu teilen. Da ließ Basti nicht lange auf sich warten und beglückte seine Abonnenten mit einem herzerwärmenden Selfie der beiden. In einem Auto lächeln die zwei, während sie die Köpfe eng zusammenstecken – Angelina sieht sogar ein bisschen nervös aus. Gut möglich, dass die TV-Bekanntheiten zu dem Zeitpunkt bereits ein heftiges Kribbeln im Bauch hatten.

Schon zuvor gab Angelina einige Details in Hinblick auf die Kennenlernphase der beiden preis. So erzählte sie bei Promi Shopping Queen vor fast einem Jahr von einem ihrer ersten romantischen Treffen mit dem Influencer: "Wir hatten einen Tisch in einem Restaurant mit Blick auf das Brandenburger Tor", schwärmte sie derzeit.

Instagram / sebastian.pannek Angelina und Sebastian Pannek

Instagram / angelina.pannek Sebastian und Angelina Pannek, Dezember 2020

Instagram / sebastian.pannek Sebastian und Angelina Pannek im Juni 2020

