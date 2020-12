Justin Biebers (26) Fans dürften mittlerweile vor lauter Vorfreude völlig aus dem Häuschen sein! Denn bald ist es endlich wieder soweit: Der "Lonely"-Interpret wird an Silvester seit seiner "Purpose World Tour" vor über drei Jahren erstmalig wieder ein Konzert spielen – wenn auch ein virtuelles. Bereits seit Wochen teilt er im Netz Eindrücke der Proben für den Auftritt. Der Ort für das Konzert ist bislang noch geheim, soll allerdings mehr als spektakulär werden!

Bislang ist der Veranstaltungsort noch nicht bekannt – laut People soll das Spektakel aber an einem ikonischen Ort in Los Angeles stattfinden. Angeblich soll die Enthüllung der Location dem Magazin zufolge die Fans völlig vom Hocker hauen. Justin selbst soll extrem aufgeregt und begeistert sein, seine Stimme und seine Tanzskills nach einer jahrelangen Pause wieder unter Beweis zu stellen. Das betonte der Weltstar auch im Netz: "Ich fühle mich so gesegnet mit der Möglichkeit, dieses Silvester zu performen", schrieb er auf Instagram.

Auch seine Fangemeinde kann ihre Begeisterung kaum zurückhalten – schließlich ist es eine ganze Weile her, dass der 26-Jährige auf der Bühne so richtig loslegte. "Ich kann es kaum abwarten. Ich liebe dich Justin", verkündete eine aufgeregte Followerin.

Getty Images Justin Bieber im Januar 2020 in Los Angeles

Getty Images Justin und Hailey Bieber bei der "Justin Bieber: Seasons"-Premiere in L.A. im Januar 2020

Getty Images Justin Bieber auf seiner "Purpose World Tour" im März 2016 in Seattle

