Nathalie Volk (23) ist total verliebt! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin sorgte vor wenigen Tagen mit dieser Nachricht für Schlagzeilen: Sie habe sich von ihrem Verlobten Frank Otto (63) getrennt. Die Schauspielerin hat aber schon längst einen neuen Mann an ihrer Seite. Sie datet inzwischen den Hells-Angels-Rocker Timur A. Wie hoch auf Wolke sieben Nathalie mit ihrem neuen Freund schwebt, beweist sie nun mit einem ganz besonderen Schmuckstück.

In ihrer Instagram-Story – die mittlerweile nicht mehr online ist – teilte die 23-Jährige jetzt dieses Foto einer goldenen Halskette. In geschwungener Schrift ist darauf der Name "Timur" zu sehen. Ganz klar also ein Liebesbeweis für ihren neuen Schatz. Ob Nathalie sich die Kette selbst gekauft hat, um sich immer an ihren Liebsten zu erinnern, oder ob es sich dabei um ein Geschenk von Timur handelt, hat sie bisher nicht verraten.

Wie glücklich die TV-Beauty mit ihrer neuen Liebe ist, erklärte sie aber bereits vor einigen Tagen in einem Interview: "Ich werde in diesem und im nächsten Leben alles, was ich habe, für Timur aufgeben, weil er mir zeigt, was Liebe ist, und ich mich beschützt bei ihm fühle."

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und Frank Otto im August 2020

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, 2018

Instagram / timur_akbulut_frontline Nathalie Volk und Timur A.

