Überschüssige Feiertagspfunde? Offenbar nicht bei Daniela Katzenberger (34)! Auch viele Stars haben sich über Weihnachten sicherlich wieder ordentlich die Bäuche vollgeschlagen – und dabei das eine oder andere Kilo zugenommen. So beschwerte sich DSDS-Sternchen Sarah Lombardi (28) bereits bei ihrer Community, dass sie in den kommenden Tagen definitiv wieder mehr sporteln müsse. Vielleicht sollte sie sich von der Katze inspirieren lassen? Die präsentierte nämlich jetzt total begeistert ihre neue Lieblingssportart...

In ihrer Instagram-Story teilte die 34-Jährige gerade einige Clips, die sie beim Hula-Hoop-Training zeigen. So wie es aussieht, hat sie auch schon fleißig geübt: Ihr gelingt der nötige Hula-Hüftschwung offenbar mühelos! "Das macht so einen Bock! Könnte das den ganzen Tag machen", schwärmt die Katze. Doch sie hat nicht nur ihren Spaß und sieht dabei auch noch sexy aus: "Nebenher trainiert man sein Bäuchlein", freut sich Daniela weiter. Und es scheint zu funktionieren: Ihr "Bäuchlein" kann sich wirklich sehen lassen und ist total flach – keine Spur vom deftigen Weihnachtsgelage!

Wer wohl ebenfalls keine Figurprobleme nach den Feiertagen haben wird? Danis Mann Lucas Cordalis (53)! Das deutete die Influencerin zumindest vor ein paar Tagen auf Instagram an, als sie aufzählte, welche Eigenschaften sie an ihrem Liebsten stören: "Er ist einfach zu nett, geht um 19 Uhr ins Bett und wird nicht fett."

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Influencerin

Anzeige

ActionPress Daniela Katzenberger, Realitystar

Anzeige

ActionPress Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im Juli 2020 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de