Daniela Katzenberger (34) gönnt sich jetzt eine Auszeit! Hinter der Goodbye Deutschland-Auswandererin liegen turbulente Wochen. Ende November wurden sie und ihr Mann Lucas Cordalis (53) als Erdmännchen bei The Masked Singer enttarnt: Das heißt nicht nur, dass die beiden mehrere Undercover-Auftritte in der Show, sondern auch einen Marathon, bestehend aus Proben und Drehs, hinter sich haben. Parallel dazu standen sie für ihre Doku vor der Kamera. Doch damit nicht genug: Nebenbei versorgte Dani auch noch ihre Fans im Netz wie gewohnt mit Einblicken in ihren Alltag. Genau dort möchte sie es nun allerdings etwas ruhiger angehen lassen!

Auf Instagram teilte Daniela ein Video, in dem ein GIF von ihr zu sehen ist, wie sie ein Herz in die Luft malt. Dazu schrieb sie: "Muddi macht eine Pause. Ich bin bald wieder für euch da." Warum genau sie sich eine Auszeit gönnt und wie lange sie nichts mehr auf ihren Social-Media-Kanälen posten wird, verriet die gebürtige Ludwigshafenerin aber nicht.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Daniela für eine Weile von ihrer Web-Community verabschiedet. Schon im vergangenen Jahr legte sie eine kleine Netz-Pause ein – fast zur selben Zeit. Das hatte sich ihr Mann Lucas damals zu Weihnachten gewünscht. Nur wenige Tage später gab sie ihren Followern aber wieder regelmäßig Updates aus ihrem Leben.

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

Anzeige

ActionPress Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im Juli 2020 in Köln

Anzeige

ActionPress Daniela Katzenberger im September 2019 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de