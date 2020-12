Elena Miras (28) weint ihrem Ex Mike Heiter (28) offenbar keine Träne nach! Das Paar lernte sich 2017 in der Kuppelshow Love Island kennen und kam nach den Dreharbeiten zusammen. Im Sommer darauf erblickte die gemeinsame Tochter Aylen das Licht der Welt – klingt nach einer Bilderbuch-Liebe, aber das ist es mit Sicherheit nicht. Nach drei Jahren haben sich die zwei getrennt. Und das war anscheinend überfällig, denn: Für Elena war das Ende der Beziehung wohl ein echter Befreiungsschlag.

Auf Instagram startete die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin die letzte Fragerunde für 2020. Einer ihrer Follower wollte wissen, welche Erinnerung an dieses Jahr ihre schönste ist. Mit der Antwort hätte aber wohl kaum jemand gerechnet. "Die Trennung", erklärte die Schweizerin kurz und knapp. Klingt so, als habe es zwischen Mike und ihr schon seit Längerem gekriselt. Das ist vermutlich auch der Grund, warum es zunächst zum Rosenkrieg kam.

Vor allem die gemeinsame Tochter Aylen war ein Streitpunkt. Der Essener hatte seiner Ex vorgeworfen, die Kleine nicht besuchen zu dürfen. Elena wiederum behauptete, der Influencer habe nie Geld für die Zweijährige ausgegeben oder sich gekümmert. Mittlerweile haben sich die zwei ausgesprochen. "Wir haben alles aus der Welt geschafft und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir nicht mehr in der Öffentlichkeit über unsere Tochter sprechen", erklärte der 28-Jährige in seiner Instagram-Story.

Getty Images Elena Miras und Mike Heiter am Frankfurter Flughafen

Instagram / elena_miras Elena Miras, November 2020

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und seine Tochter Aylen, September 2019

