Evelyn Burdecki (32) geizt mal wieder nicht mit ihren Reizen! Dass die Dschungelkönigin von 2019 sich gerne mal von ihrer sexy Seite zeigt, ist kein Geheimnis. So ist ihr XXL-Dekolleté neben dem knallroten Lippenstift und den blonden Locken längst zum Markenzeichen der Reality-TV-Beauty geworden. Doch wie heißt es bekanntlich so schön? Auch ein schöner Rücken kann entzücken – oder wie in Evelyns Fall: ein knackiger Po!

Via Instagram veröffentlichte die Supertalent-Jurorin jetzt einige Zeilen zum Jahreswechsel, jedoch dürfte vor allem das dazugehörige Foto die Aufmerksamkeit ihrer Follower erregt haben: Evelyn steht hier mit dem Rücken zur Kamera, während sie nur in ein knappes Höschen gekleidet auf einem Balkon posiert. Ihre Haare trägt sie elegant hochgesteckt. So bekommt der Betrachter einen besonders guten Blick auf ihre Top-Figur – und vor allem auf ihren hübschen Pfirsich-Popo!

In den Kommentaren erntet Evelyn natürlich bereits zahlreiche Komplimente für das heiße Foto und ihren Body – darunter auch von einigen TV-Kolleginnen: "Holy moly!", staunt Moderatorin Frauke Ludowig (56). "Na, das nenn' ich Aussichten", schwärmt Ex-Bachelor-Kandidatin Viola Kraus (30). Wie gefällt euch das Bild? Stimmt ab!

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Jurorin bei "Das Supertalent"

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, ehemalige Dschungelkönigin

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im November 2020

