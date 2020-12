Jetzt legt Vanessa Ciomber noch einen drauf! Bereits seit einigen Wochen vermuten die Fans, dass Philipp Stehler (32) und das Model aus Berlin gemeinsam durchs Leben gehen. Mit einem süßen Video vom gemeinsamen Tannenbaumschmücken heizten sie die Gerüchte kurz vor Weihnachten an. Vor einigen Tagen sahen die Follower der beiden in ihren Kuschel-Fotos, die sie auf Instagram posteten, einen Beweis für eine Beziehung. Jetzt teilte Vanessa erneut ein Foto von sich und dem ehemaligen Bachelorette-Kandidaten!

Bislang hielten sich die zwei Turteltauben mit öffentlichen Liebesbekundungen und gemeinsamen Fotos im Netz eher zurück, lediglich mit Aufnahmen von der Seite oder von hinten ließen sie ihre Communitys an ihrem vermeintlichen Glück teilhaben. Anlässlich der aktuellen Influencer-Challenge "Zeig mir ein Foto von..." wollte ein User von der hübschen Blondine jetzt aber das erste gemeinsame Foto, das von ihr und Philipp überhaupt aufgenommen wurde, sehen – und Vanessa erfüllte ihm diesen Wunsch. In ihrer Instagram-Story teilte sie einen Schnappschuss mit dem 32-Jährigen, auf dem die zwei um die Wette strahlen. Er in einem lässigen blauen Anzug, sie in einem schimmernden, bodenlangen Kleid.

Nicht nur die Kleidung der beiden lässt dabei vermuten, dass die Aufnahme auf einer Hochzeit entstanden ist. Auch der Blumenstrauß, den Vanessa in ihrer Hand hält, vermittelt den Eindruck, als wäre das junge Glück schon gemeinsam bei einer Eheschließung dabei gewesen.

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler und seine Freundin Vanessa

Instagram / vanessaciomber Vanessa Ciomber im Dezember 2020

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler, Reality-TV-Star

