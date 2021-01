Ist Julia Beautx (21) etwa in festen Händen? Seit mehreren Jahren ist die Blondine als YouTuberin in Deutschland erfolgreich. Doch die Influencerin unterhält ihre Fans nicht nur mit lustigen Videos auf der Social-Media-Plattform, sondern brachte 2020 bereits ihren dritten Song "Glücklicher allein" heraus. In dem Lied verarbeitete der TikTok-Star eine Trennung, aber über dieses Beziehungsende scheint sie schon längst hinweg zu sein: Julia zeigte sich jetzt knutschend mit einem Unbekannten.

Dieser Anblick lässt kaum Raum für Spekulationen. Auf Instagram postete die Beauty ein Bild aus der Silvesternacht. Dabei wird Julia nicht nur von einem unbekannten Jungen huckepack genommen, sie gibt ihm auch noch einen liebevollen Kuss auf den Mund. Wer der mysteriöse Mann ist, bleibt vorerst ungeklärt – sein Gesicht wird von dem Kopf der 21-Jährigen verdeckt. Auch die Bildunterschrift scheint Julias Beziehungsstatus deutlich zu machen: "Ich brauche kein richtiges Feuerwerk, wenn ich mit dir zusammen bin." Dazu kommentierte sie noch etliche Herz-Emojis.

Ihre Fans zeigen sich von dem vermeintlichen Pärchenbild ziemlich überrascht – anscheinend wusste die Community nichts vom neuen Liebesglück der Netz-Bekanntheit. "Bin ich die Einzige, die nicht wusste, dass sie einen Freund hat?", gab eine Userin in der Kommentarspalte erstaunt von sich. "Was hab' ich verpasst?", wunderten sich auch andere Abonnenten unter dem Beitrag.

Instagram / juliabeautx Julia Beautx mit einem unbekannten Jungen an Silvester 2020

Instagram / juliabeautx Julia Beautx, Influencerin

Instagram / juliabeautx Die YouTuberin Julia Beautx

