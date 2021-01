Zu Silvester meldet sich Simone Mecky-Ballack (44) jetzt mal nicht allein, sondern ausnahmsweise in Begleitung ihres Mannes bei ihren Fans! Seit Ende 2018 ist Michael Ballacks Ex-Frau inzwischen glücklich an Andreas Mecky vergeben – und seit 2019 nun auch mit ihm verheiratet. Dennoch zeigt sie sich nur selten mit ihrem Liebsten im Netz – zu Neujahr macht sie aber jetzt eine Ausnahme!

Pünktlich zum ersten Tag des neuen Jahres teilt die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin einen Silvester-Schnappschuss auf Instagram: Auf dem Bild posiert sie in einem knappen Glitzerkleid zusammen mit Andreas in ihrer Küche. Während Simone freudestrahlend in die Kamera grinst, steht ihr Partner mit Kopfhörern neben ihr und drückt ihr einen Kuss auf die Wange. "Frohes neues Jahr! Es ist praktisch, einen eigenen DJ im Haus zu haben", scherzt die 44-Jährige zu dem Post.

Doch nicht nur Simone, auch Schlagerstar Vanessa Mai teilte zu Silvester ein Instagram-Bild mit ihrem Mann Andreas Ferber, den man ebenfalls nur selten auf ihrem Account zu Gesicht bekommt. Die Turteltauben posierten für die Schwarz-Weiß-Aufnahme zusammen mit ihrem Hund vor ihrem Weihnachtsbaum im Wohnzimmer.

