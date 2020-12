Laura Morante (30) ist offenbar bis über beide Ohren verliebt. Die Fitness-Liebhaberin versuchte, in der ersten Staffel von Are You The One? ihr Glück zu finden, doch ging leider ohne die große Liebe aus der Kuppelshow. Erst vor wenigen Tagen gab die Beauty dann aber bekannt, dass sie in festen Händen sei: Laura ist mit Mike Heiter (28) zusammen. Der Love Island-Hottie trennte sich gerade erst von Elena Miras (28). Jetzt spricht Laura über ihren Liebsten und kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

Auf Instagram bedankte sich Laura bei ihren Fans für die vielen schönen Reaktionen auf ihre Lovestory mit Mike. Und sie glaubt, dass es kein Zufall war, dass die beiden wieder zueinandergefunden haben. "Ich glaube halt an Schicksal. Was sein soll, soll sein. Es kommt immer im Leben, wie es kommen muss", erklärte die Essenerin.

Und tatsächlich kennen sich die beiden schon ziemlich lange. Das Paar ist gemeinsam zur Schule gegangen – und war schon in der Vergangenheit viermal zusammen. Doch wie wurde die Liebe zwischen ihnen erneut entfacht? "Wir sind uns über den Weg gelaufen in Essen und Laura hat mir angesehen, dass es mir nicht gut geht und daraufhin hat sie sich gemeldet und gefragt, wie es mir geht", erinnerte sich Mike im Promiflash-Interview.

Laura Morante im November 2020

Mike Heiter, Reality-TV-Star

Mike Heiter und Laura Morante 2016

