Für Rocco Stark (34) bringt das neue Jahr eine Typveränderung mit sich. Eigentlich kennt man den Schauspieler eher mit langem Haupthaar und kurzen Seiten – perfekt geschnitten und gestylt, versteht sich. Aufgrund der aktuellen Hygienemaßnahmen bleiben die Friseure bis auf Weiteres allerdings geschlossen. Während etliche Männer daher zur Rasiermaschine greifen, wählt Rocco allem Anschein nach eine andere Alternative – der Hobby-Athlet lässt seine Haare einfach wachsen!

Am Silvesterabend teilte Rocco zwei Schnappschüsse in seiner Instagram-Story, die ihn auf dem heimischen Sofa zeigen. Wenig ungewöhnlich bis hierhin – allerdings sticht bei weiterer Betrachtung sein Hairstyle ins Auge: Die Haare des Buchautors sind auffallend lang und mit einem Zick-Zack-Reif im 90er-Stil nach hinten geschoben.

Fans des Womanizers könnten beim Anblick ihres Idols an einen anderen Promi-Mann erinnert werden: Paul Janke ist seit je her bekannt für seine längere Gel-Frisur. Und auch der Reality-TV-Star Nico Schwanz (42) stand dem Ex-Bachelor zeitweilig in nichts nach und zeigte sich mit schulterlangen Zotteln.

Instagram / roccostark Rocco Stark im Dezember 2020

Instagram / jankepaul Paul Janke, ehemaliger Bachelor

Max Bertani Nico Schwanz im Februar 2016

