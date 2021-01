Calvin Kleinen ist bereits eine wahre Temptation Island-Legende! Der Womanizer hatte Anfang 2020 bei der Flirtshow teilgenommen und Ende des Jahres war er dann prompt bei Temptation Island V.I.P. zu sehen – natürlich immer mit einer anderen Frau an seiner Seite. Mit jeder seiner Teilnahmen sorgte der Muskelprotz für Schlagzeilen – und schrieb sogar selbst ein Lied über seine Erfahrungen. Promiflash wollte wissen, ob sich Calvin ein drittes Mal für eine Teilnahme begeistern könnte.

In seinem neuen Lied "Eine neue Ex 2" singt der Playboy bereits: "Ja! Ich mache mit, wenn die fragen für Temptation drei." Aber wie viel Wahrheit steckt dahinter? "Diese Zeilen waren eher witzig gemeint. Ich habe nicht wirklich darüber nachgedacht, ob ich ein drittes Mal teilnehmen würde", gab Calvin gegenüber Promiflash zu. Er habe der Sendung allerdings viel zu verdanken – das sei ihm bewusst. "Sollte ich nochmal gefragt werden, ist es eine Ehrensache, zumindest mal darüber nachzudenken", stellte er klar.

In dem neuen Track von Calvin geht es aber nicht nur um eine weitere mögliche Teilnahme, sondern vor allem auch um seine Ex Roxy. An ihr lässt der 28-Jährige kein gutes Haar. Mit Zeilen wie "Die baust dieselbe Scheiße und nennst mich dann ekelhaft. Wer hat dich so groß gemacht? Findest du das ehrenhaft?", schießt er gegen seine Verflossene.

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen im Juli 2019 in Bulgarien

joergl3u Calvin Kleinenm "Temptation Island V.I.P."

Instagram / calvinkleinen Calvin Kleinen, Reality-TV-Bekanntheit

