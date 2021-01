Schlägt Justin Bieber (26) bald einen neuen Karriereweg ein? Dass der Sänger gläubig ist, ist kein Geheimnis mehr. Immer wieder bekundet er seine Liebe zu Gott auf Social Media und vor allem mit Carl Lentz, dem Pastor der Hillsong Church, verbindet den Kanadier eine enge Freundschaft. Carl wurde allerdings vor wenigen Wochen entlassen, da er seine Frau betrogen haben soll und dies für die Kirche ein moralisches Fehlverhalten darstellt. Wird Justin jetzt sein Nachfolger?

Das berichtete jetzt zumindest ein Insider gegenüber dem OK! magazine. Justin sei der Meinung, er schulde der Kirche etwas, da die prominente Religionsgemeinschaft ihn aus seiner "dunklen" Zeit voller Drogen und Zusammenbrüche gerettet habe. "Er will seine Musikkarriere nicht aufgeben, hat aber das Gefühl, dass es eine größere Berufung für ihn gibt", erklärte die Quelle.

Seit Jahren ist der 26-Jährige aktiv in der Gemeinde und trat schon in deren Chor auf. Doch auch seine berühmte Ex-Freundin Selena Gomez (28) gehörte der Kirche an, sie soll aber nach dem Fremdgeh-Skandal um Carl ausgetreten sein. "Selena hält sich für eine Christin [...] und sie glaubt, Gott wolle nicht, dass wir so [wie Carl] handeln. Sie ist schwer enttäuscht", meinte ein Insider im Interview mit The Daily Telegraph.

Anzeige

Neil Warner/MEGA Carl Lentz und Justin Bieber in New York

Anzeige

Getty Images Justin Bieber im Januar 2020 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Selena Gomez im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de