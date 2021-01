Dani Dyer (24) zählt die letzten Tage ihrer Schwangerschaft! Im Juli gab die britische Love Island-Gewinnerin von 2018 bekannt, dass sie gemeinsam mit ihrem Freund Sammy Kimmence ein Kind erwartet. Die letzten Babybauch-Aufnahmen des Realitystars ließen vermuten, dass es bis zur Geburt auch nicht mehr allzu lange dauern dürfte – tatsächlich steht die Entbindung offenbar kurz bevor: Dani packt bereits ihre Kliniktasche!

In ihrer Instagram-Story gibt die 24-Jährige einen Einblick in ihre Vorbereitungen für den bevorstehenden Krankenhausaufenthalt. Sie hat Babykleidung nach Größe in Druckverschlussbeuteln gebündelt und sortiert. "Ich bin wahrscheinlich etwas über das Ziel hinaus geschossen", erklärt Dani. Sie wolle jedoch für den Fall, dass das Baby größer sei als erwartet, gerüstet sein. Neben der Kleidung hat sie noch eine antiseptische Heilungscreme, Vaseline, Wattepads, eine Decke, Babyfeuchttücher, Schnuller, einen Babymantel und Anfangsmilch für Säuglinge eingepackt.

Schon vor wenigen Tagen deutete die Tochter des Schauspielers Danny Dyer (43) an, dass ihr Nachwuchs bald das Licht der Welt erblicken könnte. In einem Beitrag, in dem sie sich von dem Jahr 2020 verabschiedete, schrieb Dani: "Ich weiß, dass ich mich 2021 in mein kleines Baby verlieben werde. Ich bin so bereit, dich zu treffen. Nicht mehr lange mein Schatz."

Instagram / danidyerxx Dani Dyer und Sammy Kimmence im Dezember 2020

Instagram / danidyerxx Dani Dyer, Realitystar

Instagram / danidyerxx Dani Dyer im Dezember 2020

