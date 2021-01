Carmen (55) und Robert Geiss (56) geben einen Einblick in ihre Beziehung! Seit gut zehn Jahren können die deutschen Fernsehzuschauer das luxuriöse Leben der Kultblondine und ihrem "Roooobert" sowie ihren beiden Töchtern Davina (17) und Shania (16) verfolgen – und zwar in der beliebten Show Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie. Und nicht nur im TV machen die Luxusfans schon lange gemeinsame Sache, sie sind auch bereits seit 39 Jahren privat ein Paar. Doch worin besteht eigentlich das Geheimnis von Carmens und Roberts Liebe?

"Wir sind immer für uns. Der TV-Hype kann uns nichts anhaben", erklärte Robert gegenüber Bild und betonte: "Unser Geheimnis ist: Wir hängen immer aufeinander." Einzig wenn der 56-Jährige von seiner Ehefrau getrennt sei, gebe es Probleme – so sei Carmens Zeit bei Let's Dance eine echte Herausforderung für ihn gewesen. "Das ging nicht, da musste ich mich um die Erziehung kümmern", scherzte er.

Und auch Carmen sieht in ihrem großen TV-Erfolg und dem damit einhergehenden Bekanntheitsgrad offenbar keine Gefahr für ihre Beziehung – allerdings schätzt sie abseits des Formats ihre Privatsphäre. "Rote Teppiche meiden!", riet sie vom großen Trubel ab und gab einen Einblick in ihren weitaus ruhigeren Alltag: "Wir leben hier in Monaco unser eigenes Leben mit unserem kleinen Freundeskreis."

Starpix/Alexander TUMA/ActionPress Carmen und Robert Geiss in Wien, April 2019

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss im Dezember 2020

Instagram / robertgeiss_1964 Carmen und Robert Geiss im Juli 2020

