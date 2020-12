Gwen Stefani (51) steckt mitten in der Hochzeitsplanung! Nach ihrer Trennung von Bush-Frontmann Gavin Rossdale (55) hat die Sängerin ihr neues Liebesglück an der Seite des Countrystars Blake Shelton (44) gefunden. Im vergangenen Oktober ging Letzterer sogar vor seiner Liebsten auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Die Hochzeit der Turteltauben soll im kommenden Jahr stattfinden – deshalb steht in Blakes Garten nun sogar eine Kapelle!

Wie Hello Magazine berichtet, sollen Gwen und der "Ol' Red"-Interpret auf Blakes Ranch in Oklahoma heiraten wollen – dort soll extra zu diesem Anlass eine kleine Kapelle gebaut worden sein. In der entstand offenbar auch das Foto, mit dem die künftigen Eheleute ihre Verlobung verkündet hatten: Immerhin standen sie auf dem Bild in einem Gebäude, das mit allerlei christlichen Symbolen und sogar einem für Gotteshäuser typischen Buntglasfenster mit Maria-Motiv ausgestattet war.

Sowohl Gwen als auch ihrem Verlobten ist die Vorfreude auf ihren großen Tag deutlich anzumerken. Ein Vertrauter hatte erst kürzlich in einem Gespräch mit dem Magazin Hollywood Life bezüglich Blake verraten: "Er kann es gar nicht erwarten, den Rest seines Lebens mit ihr zu verbringen."

Anzeige

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani, 2016

Anzeige

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Oktober 2020

Anzeige

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de