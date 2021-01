Ist Harry Styles (26) etwa vergeben? Der Sänger ist schon seit seiner Zeit als Mitglied der Boyband One Direction ein absoluter Frauenschwarm. Zu seinen Verflossenen zählen unter anderem Taylor Swift (31), Kendall Jenner (25) und das Model Sara Sampaio (29) – doch seit knapp zwei Jahren ist der "Sign of the Times"-Interpret offiziell Single und wurde mit keiner neuen Flamme gesichtet. Jetzt wird allerdings gemunkelt: Der Musiker soll Olivia Wilde (36) daten.

Der Grund für diese Paargerüchte: Die beiden wurden händchenhaltend auf einer Hochzeit von gemeinsamen Freunden in Los Angeles abgelichtet. "Sie waren sehr zärtlich zueinander und sahen sehr glücklich aus", berichtet ein Insider gegenüber dem People-Magazin. Nach der Trauung fotografierten Paparazzi die frisch getrennte Schauspielerin und den Chartstürmer auch vor seinem Haus. Wie die Quelle weiter ausplaudert, sollen die zwei vermeintlichen Turteltauben schon "seit ein paar Wochen" zusammen ausgehen.

Kennengelernt haben sich Olivia und Harry im Herbst 2020 am Set von "Don't Worry Darling". In dem Drama spielt der 26-jährige Brite die männliche Hauptrolle, während die 36-Jährige einen kleineren Part übernimmt und außerdem als Regisseurin tätig ist.

Getty Images Harry Styles bei einem Auftritt in NYC im Februar 2020

Getty Images Olivia Wilde bei der Oscar-Afterparty in Beverly Hills im Februar 2020

Getty Images Harry Styles bei den Brit Awards in London im Februar 2020

