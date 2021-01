Kate Hudson (41) blutet das Mutterherz! 2004 bekamen die attraktive Aktrice und ihr damaliger Ehemann Chris Robinson einen gemeinsamen Sohn namens Ryder (16). Dass ihr Ältester den Kinderschuhen aber mittlerweile entwachsen ist, bewies bereits ein Foto, das die Beauty erst vor wenigen Wochen postete: Der Teenie ist deutlich größer als sie. Nun steht Ryders 17. Geburtstag kurz bevor – und Kate kann das kaum fassen.

Am 7. Januar startet der Promi-Spross in ein neues Lebensjahr. Die "Bride Wars"-Darstellerin nahm das nun zum Anlass, um auf Instagram ein gemeinsames Kuschelfoto mit ihrem Sohnemann zu posten. Der junge Mann neben ihr habe sie schon als junge Frau zur Mutter gemacht und das würde sie keinesfalls ändern wollen. "Bald wird er 17 – was zur Hölle? Ich werde mir das mütterliche Schwärmen bis zum 7. aufsparen. Liebe mein Baby", schrieb sie dazu.

Gott sei Dank werden ihre zwei anderen Kids noch lange nicht flügge. 2011 wurden ihr damaliger Partner Matt Bellamy und sie Eltern eines Jungen: dem kleinen Bingham. Und das Nesthäkchen der Patchwork-Familie Rani Rose Hudson Fujikawa (2) hat erst vor rund zwei Jahren das Licht der Welt erblickt. Der Vater ist Kates aktueller Lebensgefährte Danny Fujikawa (34).

Anzeige

Getty Images Kate Hudson, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / katehudson Kate Hudson mit ihren Söhnen Bingham (v.l.) und Ryder im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / katehudson Kate Hudson mit ihren Kindern Rani Rose, Bingham und Ryder

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de