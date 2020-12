Kate Hudson (41) ist nicht nur eine erfolgreiche Schauspielerin, sondern auch liebende Mutter von drei Kindern. Das Besondere: Alle drei Kids haben verschiedene Väter. Rani Rose Hudson Fujikawa (2) stammt aus ihrer aktuellen Ehe mit Danny Fujikawa (34), Bingham Hawn Bellamy (9) ist aus der Beziehung mit Muse-Frontman Matt Bellamy (42) und ihr Sohn Ryder Robinson (16) stammt aus ihrer ersten Ehe mit Rockstar Chris Robinson. Vor allem ihr Ältester ist ganz schön erwachsen geworden: Kate teilte nun ein Bild, auf dem Ryder seine Mama beinahe schon überragt!

Wie schnell doch die Zeit vergeht! Via Instagram veröffentlichte die 41-Jährige einen Schnappschuss aus ihrem ganz normalen Familienalltag. Nach dem allwöchentlichen Einkauf – so scheint es – packen auch ihre Kids beim Auspacken der Lebensmittel an. Dabei dürfte besonders aufmerksamen Fans auffallen, dass Kates ältester Spross einen ganz schönen Schub gemacht hat: Der 16-jährige Ryder wirkt auf Fotos mittlerweile größer als seine Mama. "Dein Sohn ist so groß", schrieb unter anderem ein User.

Dass Kate ihre Familie über alles liebt, hatte sie in der Vergangenheit immer wieder betont. Dennoch hatte sie erst Anfang des Jahres gestanden, dass auch sie mal die Fassung vor ihren Kids verliert. "Ich schreie meine Kinder viel zu oft an, ich habe sogar schon vor ihnen geflucht", gab die "Bride Wars – Beste Feindinnen"-Darstellerin gegenüber Women's Health zu.

