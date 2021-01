Ein weiterer Promi wurde bei der UK-Version von The Masked Singer enthüllt! Die Gesangsshow mit den verrückten Kostümen erfreut sich seit einigen Jahren großer Beliebtheit in der ganzen Welt. Erst kürzlich wurde LeAnn Rimes (38) zur Siegerin in den USA gekürt – in Deutschland steht die nächste Staffel bereits in den Startlöchern: Schon im Februar soll es so weit sein. Aktuell wird auch in Großbritannien gerätselt. Dort wurde nun ein Mitglied der Spice Girls enthüllt!

Das Juroren-Team, zu dem auch Popstar Rita Ora (30) gehört, hatte vergangenes Wochenende richtig geraten: Unter dem Seepferdchenkostüm verbarg sich tatsächlich 90er-Ikone Mel B. (45)! Mit ihrer Interpretation von Kylie Minogues (52) "Can't Get You Out Of My Head" versuchte sie, mit ihrem Gesangstalent zu überzeugen und dennoch ihre wahre Identität zu verbergen. Ob ihre Bandkolleginnen von der Teilnahme der 45-Jährigen wussten? "Ich habe es keiner von ihnen erzählt. Ich habe es niemandem erzählt, nicht mal meiner Mutter", erklärte sie nach ihrer Enthüllung in der ITV-Sendung.

Ob sich davor jedoch bereits herumgesprochen hatte, das Mel zum Cast des beliebten TV-Spektakels gehört? Denn angeblich soll das Studiopublikum nach den Aufzeichnungen der Shows so manche Details ausgeplaudert haben. "Einige haben [die Teilnehmer] ihren Freunden verraten", berichtete ein Insider Daily Star im Dezember.

