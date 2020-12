Ist die Show jetzt ruiniert? Die beliebte Sendung The Masked Singer unterhält nicht nur viele Zuschauer bei uns in Deutschland, sondern ist auch international ein Erfolgsformat. Dabei verstecken sich Berühmtheiten unter aufwendigen Kostümen und stellen ihr Gesangstalent unter Beweis. Anhand der Stimme, Performance und versteckten Indizien geht es darum, die Promis unter den Masken zu enttarnen. Dieser Spaß wurde den Fans in Großbritannien nun wohl genommen – denn in der britischen Ausgabe von "The Masked Singer" habe das Publikum die Enthüllungen der Stars nicht für sich behalten können!

Die neue britische Staffel wurde dieses Mal mit Zuschauern im Studio abgedreht, und genau das soll dem TV-Spektakel nun zum Verhängnis geworden sein, wie Daily Star berichtete. Die Anwesenden ließen es sich anscheinend nicht nehmen, über die Identitäten der Verkleideten zu sprechen! Ein Insider der Show verriet: "Es wurde allen gesagt, dass es ein Geheimnis bleiben muss. Aber einige haben es ihren Freunden verraten. [...] Die Sendung ist mittlerweile ein so großer Erfolg, dass die Leute viel interessierter sind, und sie konnten nicht widerstehen, darüber zu quatschen".

"Wenn die Namen öffentlich gemacht werden, wird es ein Desaster sein!", berichtete die Quelle weiter. Denn die Geheimhaltung bei The Masked Singer sei das Allerwichtigste, wie auch der diesjährige Teilnehmer der deutschen Version Ben Blümel (39) gegenüber Promiflash betonte. "Niemand redet mit niemandem – das ist das oberste Gesetz. Fantastisch!" erklärte er im Interview begeistert.

ProSieben/Willi Weber Das Nilpferd bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Das Skelett im "The Masked Singer"-Finale

ProSieben/Willi Weber Ben Blümel bei "The Masked Singer"

