Laura Steinert geht bei #CoupleChallenge an ihre Grenzen! Der Kampf ums große Geld bei der TVNow-Sendung ist im vollen Gange und die Promis stellen sich Woche für Woche neuen, krasseren Herausforderungen vor laufender Kamera. Kein Wunder, dass bei den harten Challenges und derart viel Einsatz nicht alles reibungslos verläuft – das bekam jetzt Daniele Negronis (25) Freundin am eigenen Leib zu spüren. Bei einem Sprung in die Tiefe bekam sie plötzlich Nasenbluten.

In Folge fünf wartete eine neue Aufgabe auf die Stars im Glamping-Camp. Sie mussten sich nicht nur den Weg durch einen See bahnen, indem sie nur in extra dafür vorgesehenen Luftkammern nach Sauerstoff schnappen durften, zuvor mussten sie außerdem über eine wackelige Seilbrücke zu einem Paddleboard gelangen. Bevor der Startpunkt erreicht war, hatten sie einen Sprung vom Seil in die Tiefe zu wagen. Der meterhohe Sprung selbst stellte für die Blondine zwar kein Problem da – hatte am Ende aber unvorhergesehene Folgen. "Baby, komm her – du hast Nasenbluten. Hey, wir haben hier eine, die blutet", schrie ihr Liebster, als Laura wieder an der Wasseroberfläche ankam. Der Tätowiererin lief das Blut aus der Nase.

Was genau beim Sprung passiert ist, kam am Ende nicht wirklich heraus. Der Sänger vermutete aber offenbar, dass die Piercings seiner Partnerin schuld an dem blutenden Desaster waren. "Warum hast du auch diese Dinger in der Nase?", beschwerte er sich über den Körperschmuck, während er Laura das Blut aus dem Gesicht wischte. Kurz darauf gab Daniele Entwarnung – trotz des kleinen Zwischenfalls gehe es seiner besseren Hälfte gut und sie könne die Challenge weiter durchziehen.

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Laura Steinert und Daniele Negroni bei "#CoupleChallenge" 2020

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni mit Freundin Laura

Instagram / zombieprincessin Laura Steinert, Tattooartist

