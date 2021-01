Diese DSDS-Kandidatin schaffte es auch ohne großes Gesangstalent in den Recall! Heute Abend startete "Deutschland sucht den Superstar" in die 18. Staffel. Neben Chefjuror Dieter Bohlen (66) suchen diesmal Maite Kelly (41), Mike Singer (20) und Michael Wendler (48) nach den besten Stimmen Deutschlands – oder etwa nicht? Direkt die allererste Kandidatin Andreea Stamate schafft es eine Runde weiter, obwohl sie laut Dieter über null Gesangstalent verfügt!

Die 19-Jährige performt "Gib ihm" von Shirin David (25) und "Rude Boy" von Rihanna (32) vor der Jury – sticht aber von Anfang an eher durch einen auffälligen Look und ihre lustige Art als durch eine Hammerstimme hervor. Das bleibt auch Dieter nicht verborgen, doch den Poptitanen scheint es nicht weiter zu stören. "Was schon mal Fakt ist: Du kannst überhaupt 0,000000000 singen. [...] Aber ich bin dafür, dass wir dich weiternehmen. Weil du interessant bist", lautet sein Urteil. Auch Maite und Michael sehen Potenzial in der Leverkusenerin und schicken sie in die nächste Runde. Aber sollten nicht eigentlich nur die besten Sänger weiterkommen? "In dieser Staffel geht es nicht nur um Gesang, um Stimme. Wir wollen unterhalten werden", erklärt Dieter die Entscheidung.

Dass die Juroren vor allem ihre Qualitäten als Entertainerin zu schätzen wissen und weniger auf ihr musikalisches Talent achten, ist für Andreea aber offenbar kein Problem. Sie könnte sich auch eine Karriere im Reality-TV, zum Beispiel in Formaten wie Das Sommerhaus der Stars oder Dschungelcamp, vorstellen. "Hauptsache berühmt", gibt sie auf Nachfrage der Jury zu.

TVNOW / Stefan Gregorowius Michael Wendler, Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen

TVNOW / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen, DSDS-Urgestein

TVNOW/Stefan Gregorowius Dieter Bohlen, Maite Kelly, Mike Singer und Michael Wendler, DSDS-Juroren

