Taylor Swift (31), Kendall Jenner(25), Sara Sampaio (29) – die Liste der Verflossenen von Harry Styles (26) ließe sich noch weiter fortsetzen. Seit knapp zwei Jahren ist der britische Sänger und Schauspieler allerdings Single. Zuletzt kam die Gerüchteküche jedoch wieder gehörig ins Brodeln, nachdem Harry zusammen mit Olivia Wilde (36) gesichtet wurde. Paparazzi erwischten die beiden händchenhaltend auf einer Hochzeit gemeinsamer Freunde in Los Angeles. Hat der "Watermelon Sugar"-Interpret etwa eine Vorliebe für ältere Frauen entwickelt?

Nein! Fans des Frauenschwarms gruben nun ein Interview des YOU-Magazins aus, in dem Harry gefragt wurde, ab wann eine Frau zu alt für ihn sei. "Jede Frau, die älter ist als meine Mutter Anne – die 43 ist", antwortete der Brite damals. Das war 2012. Allzu überraschend ist es vor diesem Hintergrund also nicht, dass Harry derzeit mit der zehn Jahre älteren Olivia anbandelt. Kennengelernt hatten sie sich im vergangenen Herbst am Set des Films "Don't Worry Darling", in dem der 26-Jährige eine Hauptrolle spielt.

Wirft man einen Blick in die Vergangenheit, passt Olivia durchaus ins Harrys Beuteschema. Schon vor dem Interview soll er einige Monate lang die mittlerweile verstorbene Love-Island-Moderatorin Caroline Flack (✝40) gedatet haben, die er im Rahmen seiner X-Factor-Teilnahme kennenlernte. Mit 14 Jahren war der Altersunterschied sogar noch größer als der zwischen Olivia und Harry.

Getty Images Harry Styles, Musiker

Getty Images Olivia Wilde, Schauspielerin

Keith Mayhew / SOPA Image/SIPA / Action Press Caroline Flack als Moderatorin bei "Love Island"

