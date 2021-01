Wird er seinem Vater die letzte Ehre erweisen können? Joe Exotic (57) verbüßt momentan eine 22-jährige Haftstrafe. Weil der Zoobesitzer einen Auftragsmörder auf seine Rivalin Carole Baskin (59) angesetzt haben soll, sitzt er seit Längerem hinter Gittern. Schon lange kämpft er jedoch dafür, vorzeitig wieder auf freien Fuß zu kommen. Jetzt wurde bekannt, dass Joes Vater verstorben ist – wird der Tiger King-Star nun frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen, um an der Beerdigung teilnehmen zu können?

Wie TMZ berichtet, ist der Vater des 57-Jährigen, Francis Schreibvogel, bereits vor ein paar Tagen infolge von Covid-19 gestorben. Kommenden Samstag soll der Verstorbene in Oklahoma in den USA beigesetzt werden. Dem Medienunternehmen zufolge soll das Anwälte-Team des Netflix-Stars nun darauf drängen, dass sein Mandant so früh wie möglich begnadigt wird. Joe soll es sich sehr wünschen, an der Zeremonie teilnehmen zu können.

Tatsächlich könnte der Tattoo-Fan schon bald erlöst werden. Wie einer der Anwälte bereits ABC erklärte, rechne das Team mit einer baldigen Entlassung des US-Amerikaners. Grund dafür sei, dass Noch-Präsident Donald Trump (74) vorhabe, in seinen letzten Amtstagen einige Gefängnisinsassen zu begnadigen. Falls es dazu jedoch nicht kommen sollte, gäbe es einen Plan B: Mit einem zeitlich begrenzten Ausgang soll es Joe möglich sein, die Beerdigung zu besuchen.

