Authentischer Anblick einer frischgebackenen Mutter! Samira und Yasin bekamen das wohl schönste vorzeitige Weihnachtsgeschenk: Am 21. Dezember erblickte der Sohn der ehemaligen Love Island-Kandidaten gesund und munter das Licht der Welt. Und der kleine Malik-Kerim hält seine Eltern seitdem ganz schön auf Trab – vor allem Mama Samira. Im Netz präsentiert sie nun total uneitel die Folgen ihres momentanen Schlafmangels: Ihre XXL-Augenringe.

"Er ist heute sehr, sehr quengelig. Der will alle zweieinhalb Stunden essen. Dann wickel ich ihn, danach schläft er ein, nachts und tagsüber – das ist gerade mein Ablauf", verriet Samira am Mittwoch in ihrer Instagram-Story. Einen Tag später sieht man ihr das auch an. Nachmittags liegt die Beauty mit ihrem Baby im Bett und kann ihre dunklen Augenschatten dabei nicht mehr verbergen: "Ich glaube man sieht mir an, dass ich kaum geschlafen habe. Ich habe so heftige Augenringe, oh mein Gott, Leute", kommentiert sie ihr Aussehen. Lust, sich während des Wochenbetts auch noch extra hübsch zu machen, habe der Lockenkopf aber auch nicht.

Ihren Schlafentzug teilt Samira aktuell mit Amira Pocher (28). Denn auch die Frau von Oliver Pocher (42) ist gerade erst wieder Mutter geworden – und auch ihr sieht man die Strapazen durchaus an. "Hallo Augenringe", scherzte sie neulich zu einem Spiegelselfie von sich. Wie gefallen euch diese ehrlichen Einblicke der Promi-Mamas? Stimmt unten ab.

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira mit ihrem Sohn Malik-Kerim

Instagram / samira.bne Samira, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Dezember 2020

