Die GZSZ-Fans müssen nun ganz stark, denn es wird wieder dramatisch! In der Vergangenheit ging schon so manches Serien-Traumpaar getrennte Wege: Lilly (Iris Mareike Steen, 29) und Tuner (Thomas Drechsel, 33) oder Philip (Jörn Schlönvoigt, 34) und Laura (Chryssanthi Kavazi, 31) sind zwei von vielen Bespielen. Und nun gehen zwei Lieblinge auseinander, die die Herzen der Zuschauer in den vergangenen Monaten Sturm erobert hatten...

Achtung, Spoiler!

Im RTL-Interview verriet Patrick Heinrich (35) nun: Seine GZSZ Figur Erik und dessen Freundin Toni (Olivia Marei) beenden ihre Beziehung. "Erik ist während seines Jobs als Security-Mitarbeiter bei W&L in ein weiteres 'Fettnäpfchen' getreten. Er hatte nur einen kurzen Moment, um eine Entscheidung zu treffen und trifft instinktiv leider die falsche", erklärte der Schauspieler den Grund für das Liebesaus. Dabei hatte er seiner Partnerin zuvor versprochen, sich nicht mehr in derartige Schwierigkeiten zu bringen.

Denn Erik hat bereits ein langes Strafregister: Er saß schon wegen eines Banküberfalls im Knast, dann wegen einer Schießerei auf Mallorca. Den Absprung aus der Kriminalität schaffte er letztendlich als Vertrauensmann der Polizei, um seinen Bruder zu überführen, der mit Waffen und Frauen handelte. Dabei lernte er schließlich auch Toni kennen, die sein Kontakt bei der Polizei war.

TVNOW / Rolf Baumgartner Toni (Olivia Marei) und Erik (Patrick Heinrich) bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

TVNOW / Rolf Baumgartner Erik (Patrick Heinrich) bei GZSZ

TVNOW / Rolf Baumgartner Patrick Heinrich, GZSZ-Darsteller

