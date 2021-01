Claudia Obert (59) hat ihre Isolation in vollsten Zügen genossen! Die selbst ernannte Luxus-Lady dürfte dem Auftakt ihrer eigenen Datingshow namens Claudias House of Love lange Zeit entgegengefiebert haben – und heute ist es soweit. Doch bis zu diesem Moment war es ein langer Weg, denn vor Beginn der Dreharbeiten im Herbst hatte sich die Ex-Promis unter Palmen-Kandidatin aufgrund der aktuellen Sicherheitsmaßnahmen zunächst isolieren müssen. Im Promiflash-Interview erklärte sie allerdings: Dennoch ging es während der Quarantäne für Claudia heiß her...

"Ich war an meinem Geburtstag alleine in Quarantäne in einem Hotel in Köln", stellte Claudia gegenüber Promiflash klar. Doch ihren Ehrentag am 24. September habe die Modeunternehmerin trotzdem nicht in totaler Einsamkeit verbringen müssen, denn das Team ließ sich eine Überraschung der besonderen Art einfallen. "Dann hat mir die Produktion Schampus, einen riesigen Blumenstrauß und einen getesteten Masseur geschickt", verriet sie. Und das dürfte ihr große Freude bereitet haben – denn nach eigenen Angaben ist sie ein regelrechter Massage-Junkie.

Doch so ausgelassen war die Stimmung in Claudias Hotelzimmer offenbar nicht jeden Tag. "Wir waren eingesperrt – wie in einem Knast", beschrieb die 59-Jährige ihre Isolation und rief sich in Erinnerung: "Ich durfte einmal am Tag eine Stunde im Park mit jemandem spazieren gehen. Der hat mich immer begleitet wie zum Hofgang."

"Claudias House of Love" ab 7. Januar 2021 immer donnerstags bei Joyn PLUS+.

Anzeige

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Modeunternehmerin

Anzeige

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de