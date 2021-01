Gunther Höfler (35) entpuppt sich als Multitalent! 2014 hoffte der Bayer bei Bauer sucht Frau auf die große Liebe. Inzwischen ist aber nicht nur die Beziehung zu seiner Hofdame Jenny gescheitert – auch in der Landwirtschaft sieht es für Gunther nicht besonders rosig aus: Mit seinen Schweinen lässt sich kaum noch Geld verdienen. Deshalb hat er seine Masttiere im Laufe der Jahre sogar schon von rund 1.800 auf 1.200 reduziert und sich mit einer Sicherheitsfirma ein zweites Standbein aufgebaut. Zudem verdient er sich manchmal etwas als DJ dazu. Jetzt hat er sogar einen eigenen Song rausgebracht!

"Durch meine Musik und Bekanntheit wurde ich schon in den letzten fünf Jahren in ganz Deutschland gebucht", erklärt Gunther alias DJ N'Farmer gegenüber Promiflash. Während er sich zunächst auf das Genre Hard Dance spezialisiert hatte, schlägt er mit seinem neuen Track "Slow Down" nun entspanntere Töne an. Doch auch wenn er eine Menge Arbeit in die Nummer gesteckt hat, verspricht er sich davon nicht viel. Es gehe ihm vielmehr darum, die Leute zu unterhalten: "Ist doch schön, wenn es die Leute mögen oder noch besser: Dazu feiern."

Gunther bleibt also optimistisch! Das könnte vielleicht auch daran liegen, dass der einstige "First Dates"-Kandidat endlich sein Liebesglück gefunden hat. Seit einiger Zeit ist er an eine Städterin vergeben, die ihm auch mal mit den Schweinen hilft. Inzwischen wohnt seine Freundin sogar bei ihm. "Auf jeden Fall passen wir sehr gut zusammen und so ein gutes Gefühl hatte ich schon lange nicht mehr", schwärmt der leidenschaftliche Boxer. Sollte es weiter so gut laufen, könne er sich eine Hochzeit mit der Gefäßchirurgin vorstellen.

RTL / Stefan Gregorowius Gunther Höfler, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2014

Promiflash Gunther Höfler im Promiflash-Interview, November 2019

Instagram / n_farmer_gunther Gunther Höfler, ehemaliger "Bauer sucht Frau"-Kandidat

