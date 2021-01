Na, die beiden haben aber die Ruhe weg! Seit Juni 2019 sind Bella Thorne (23) und Benjamin Mascolo (27) in einer glücklichen Beziehung. Bereits des Öfteren gab es auch Spekulation über eine mögliche Verlobung, doch die zwei wollen sich mit einer Hochzeit nicht stressen. Und wie entspannt das Paar wirklich ist, zeigte es erst kürzlich an einem Strand: Bella und Benjamin konzentrierten sich voll und ganz auf ihre gemeinsamen Yogaübungen!

Paparazzi erwischten die 23-Jährige und ihren Freund vor wenigen Tagen in Tulum, Mexiko. Das Duo verbrachte eine entspannte Zeit am Meer und machte gemeinsam ein paar Dehnübungen. Vor allem die Schauspielerin ging ziemlich in die Vollen – beim Stretchen lehnte sich Bella äußerst provokant an ihren Freund und streckte ihren Hintern raus. Von den Fotografen ließ sich das Pärchen aber nicht beirren und absolvierte gewissenhaft seine Sporteinheiten.

Dass Bella und Benjamin einfach nicht ohneeinander können, hatte sie erst Ende 2020 bewiesen. Bei einem romantischen Liebesurlaub in Rom hatten die beiden einfach nicht die Finger voneinander lassen können – immer wieder hatten sie sich abgeknutscht und innig umarmt.

MEGA Bella Thorne mit ihrem Freund Benjamin Mascolo in Mexiko 2021

MEGA Benjamin Mascolo und Bella Thorne am Strand von Mexiko 2021

MEGA Bejamin Mascolo und Bella Thorne in Rom

