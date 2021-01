Für Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) war 2020 ein sehr turbulentes Jahr. Im Januar hatte das Paar angekündigt, von den royalen Pflichten zurücktreten zu wollen und finanziell selbstständig zu werden. Außerdem waren die beiden zusammen mit dem 19 Monate alten Sohn Archie Harrison (1) erst nach Kanada und später nach Kalifornien umgezogen und hatten im November eine Fehlgeburt zu verkraften. Eine schwierige Zeit, die ihre Beziehung auf eine harte Probe gestellt hat. Doch offenbar ist ihre Liebe stark.

Denn wie ein Insider nun der US Weekly berichtete, seien sich Harry und Meghan derzeit näher als je zuvor und wahnsinnig froh darüber, dass sie sich haben. Das Paar hatte von Anfang an keinen leichten Start in sein Liebesglück: Dass Meghan US-Amerikanerin ist und noch als Schauspielerin arbeitete, als die beiden sich kennenlernten, wurde von vielen Seiten als Hindernis empfunden. Doch ihre Liebe scheinen die vielen Probleme nicht geschwächt zu haben: "Alles, was passiert ist, hat die beiden echt zusammengeschweißt und zu einem viel stärkeren Paar gemacht."

Ende vergangenen Jahres kamen hingegen gute Neuigkeiten aus dem ehemals royalen Haushalt: Harry und Meghan haben beschlossen, einen Podcast zu starten. "Nach diesem herausfordernden Jahr fanden wir es den richtigen Zeitpunkt, uns und anderen zuzuhören", sagten die beiden in einem Statement. In der Debüt-Folge ist sogar das Lachen von Sohn Archie im Hintergrund zu hören.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Neuseeland, Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Sohn Archie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de