Gülcan Kamps (38) ist zurück im deutschen Fernsehen! Als Gesicht des ehemaligen Musiksenders VIVA wurde die gebürtige Lübeckerin deutschlandweit bekannt. Bis 2010 führte sie die Zuschauer als Moderatorin durch diverse Programme des Senders und begeisterte das Publikum mit ihrer unnachahmlichen Art auch in anderen Formaten. Seit einigen Jahren hört man allerdings nicht mehr so viel von der 38-Jährigen – doch das ist jetzt vorbei: Mit Promiflash sprach Gülcan nun über ihr TV-Comeback!

In der Wochenserie "Gülcans Bootcamp" bei Punkt 12, die in dieser Woche ausgestrahlt wurde, hilft die Ernährungsberaterin drei Frauen dabei, ihre überflüssigen Pfunde loszuwerden. Im Gespräch mit Promiflash erzählte Gülcan jetzt, wie es für sie war, nach so langer Zeit wieder vor der Kamera zu stehen. "Ich hatte das Gefühl, dass nur einige Tage vergangen sind, seitdem ich das letzte Mal moderiert habe. Das Moderieren liegt in meiner DNA", berichtete sie. Dabei sei sie sich sicher, dass man sie auch mitten in der Nacht wecken könne und sie würde es schaffen, die Leute zu unterhalten, erklärte die 38-Jährige weiter.

Gülcans Rolle als Diät-Coach in der RTL-Produktion kommt aber nicht von ungefähr. Schon seit einigen Monaten präsentiert sie sich ziemlich fitnessorientiert auf ihrem Instagram-Profil. Erst im September des vergangenen Jahres teilte mit ihren Followern ihren eigenen Erfolg beim Abnehmen: "Ich fühle mich fitter und energiegeladener denn je", freute sie sich unter einem Foto von sich selbst.

