Was sagt wohl seine Ex dazu? 90210-Star Brian Austin Green (47) war fast zehn Jahre lang mit Schauspielerin Megan Fox (34) verheiratet – bis die beiden im Mai ihre Trennung verkündeten. Das Jawort hatte sich das Paar einst auf Hawaii gegeben. Und genau dort machte der 47-Jährige jetzt Urlaub mit seiner neuen Flamme – sie sollen sogar genau in dem Hotel untergekommen sein, in dem Brian Megan geheiratet hat. Und damit nicht genug: Jetzt wurden die Turteltauben dort auch noch beim Knutschen erwischt.

Fotografen sichteten Brian und die Dancing with the Stars-Jurorin Sharna Burgess bei einem romantischen Strandausflug. Auf den Bildern sieht man, wie sich die beiden im Wasser küssen und herumalbern. Eine anonyme Quelle verriet gegenüber E! News: "Sie genießen einen tollen Urlaub und wirken sehr glücklich." Brian und Sharna hätten "eine großartige Zeit auf der Insel".

Aber auch Megan schwebt auf Wolke sieben. Sie ist ebenfalls neu verliebt – und zwar in den Musiker Machine Gun Kelly (30). Weil die beiden schon gemeinsame Zukunftspläne schmieden, soll die 34-Jährige auf eine schnelle und unkomplizierte Scheidung von Brian hoffen, wie ein Insider gegenüber People erwähnte.

Anzeige

Instagram / brianaustingreen Brian Austin Green im Dezember 2020

Anzeige

ActionPress Brian Austin Green im Februar 2020 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / brianaustingreen Brian Austin Green im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de